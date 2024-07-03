أسعار الذھب الیوم الأربعاء 3-7-2024 في الأسواق ومحلات الصاغة

يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 تباينا في محلات الصاغة المصرية مع بدء التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 3-7-2024، حيث سجله سعره نحو 3150 جنيهًا للبيع، و3160 جنيهًا للشراء بانخفاض بلغت قيمته نحو 5 جنيهات، وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات المسائية، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب.

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3598 جنيها للبيع، 3611 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم 3150 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2700 جنيهات للبيع، و2709 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2099 جنيهات للبيع، و2107 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلية 25 ألفا و280 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2322 دولارًا للشراء.