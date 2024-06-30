تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية مع بدء التعاملات المسائية اليوم الأحد 30 -6-2024، إذ سجل سعره نحو 3150 جنيهًا للبيع، و3140 جنيهًا للشراء بانخفاض بلغت قيمته نحو 5 جنيهات وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات المسائية، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب.

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3601 جنيه للبيع، 3590 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم 3150 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2704 جنيهات للبيع، و2695 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2103 جنيهات للبيع، و2096 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلية 25 ألفا و240 جنيهًا للبيع، و25 ألفا و160 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2327 دولارًا للبيع، و2326 دولارًا للشراء.