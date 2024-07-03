رئيس «برلمانية الوفد» يطالب الحكومة الجديدة بتقديم تيسيرات للمستثمرين

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تواجه مهاما صعبة في المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات ورغبات المواطن المصري.

استكمال المشروعات القومية التنموية

وأضاف الهضيبي خلال حديثه لـ«الوطن» أنه من الضروري حل مشاكل المستثمرين والصناع وتقديم التيسيرات لهم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكدا على أهمية استكمال المشروعات القومية التنموية، والتوسع في الاستصلاح الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الإفريقية ودول البريكس.

تعزيز الصناعة المحلية الوطنية

وأوضح الهضيبي أن الحكومة يجب أن تواصل النجاحات في مجال أمن الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الصناعة المحلية الوطنية، خاصة الصناعات التحويلية والتكنولوجية، وتوفير الدعم المالي والفني للمصانع المحلية لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة،