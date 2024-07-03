استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 3-7-2024 في الأسواق

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 3-7-2024 في بورصة الدواجن، استقرارًا في بعض الأنواع، إذ سجل الكتكوت البلدي ما بين 8 إلى 7 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليومواستقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الكتاكيت اليوم، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت البلدي اليوم

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض 20 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 15 لـ16 جنيهًا.

- بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 لـ8 جنيهات.

- تراوح سعر كتكوت الروزي بيور ما بين 17 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في مصر

- وقد تراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 16.5 جنيه.

- تراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 18 جنيهًا.

- بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 19 لـ20 جنيهًا.