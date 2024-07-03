رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ناقد فني: مهرجان العلمين مناسب لكل أفراد الأسرة والنسخة الثانية تضم مفاجآت كثيرة

كتب:

يارا أشرف
10:25 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

قال الناقد الفني مصطفى حمدي، إن نجاح الدورة الأولى من مهرجان العلمين وضعت مسؤولية كبيرة أمام القائمين على المهرجان في دورته الثانية، موضحا أن المهرجان هذا العام متنوع بشكل أكبر وينقسم لعدة فعاليات وحفلات تناسب كل أفراد الأسرة المصرية.

مهرجان «نبتة» للطفل

وأضاف «حمدي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن إقامة مهرجان «نبتة» للطفل تعد من الأفكار الجديدة التي ضمها مهرجان العلمين في نسخته الثانية، وهذه فكرة متفردة وجديدة في المهرجانات الترفيهية، كما أن مهرجان العلمين يؤسس ويرسخ فكرة كونه مناسبا وموجها للأسرة بشكل كامل، ولا يقتصر على الكبار فقط.

مهرجان للطبخ في النسخة الثانية

وأشار إلى، أنه من المقرر إقامة مهرجان للطبخ في النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، فهو لا يقتصر على الموسيقى والغناء والحفلات فقط بل يتوسع في الفقرات والتوجهات الخاصة به، لافتا إلى أنه بالعام الماضي ضم فعاليات رياضية كبرى، لافتا إلى التطور الكبير التي سوف تشهده الحفلات والنجوم المشاركة بها، هم، عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، ويجز، كايروكي.

اقرأ المزيد:

لسكان القاهرة الكبرى.. أسعار وأماكن المواصلات إلى مهرجان العلمين

إلهام شاهين: تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين لفته إنسانية جميلة

متحدث «مهرجان العلمين»: نرضى كل الأذواق في اختيار الفنانين وتنوع الحفلات

منى عبدالوهاب عن مهرجان العلمين: مصمم ليناسب كافة الأعمار
بقلم يارا أشرف