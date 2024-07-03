ناقد فني: مهرجان العلمين مناسب لكل أفراد الأسرة والنسخة الثانية تضم مفاجآت كثيرة

قال الناقد الفني مصطفى حمدي، إن نجاح الدورة الأولى من مهرجان العلمين وضعت مسؤولية كبيرة أمام القائمين على المهرجان في دورته الثانية، موضحا أن المهرجان هذا العام متنوع بشكل أكبر وينقسم لعدة فعاليات وحفلات تناسب كل أفراد الأسرة المصرية.

مهرجان «نبتة» للطفل

وأضاف «حمدي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن إقامة مهرجان «نبتة» للطفل تعد من الأفكار الجديدة التي ضمها مهرجان العلمين في نسخته الثانية، وهذه فكرة متفردة وجديدة في المهرجانات الترفيهية، كما أن مهرجان العلمين يؤسس ويرسخ فكرة كونه مناسبا وموجها للأسرة بشكل كامل، ولا يقتصر على الكبار فقط.

مهرجان للطبخ في النسخة الثانية

وأشار إلى، أنه من المقرر إقامة مهرجان للطبخ في النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، فهو لا يقتصر على الموسيقى والغناء والحفلات فقط بل يتوسع في الفقرات والتوجهات الخاصة به، لافتا إلى أنه بالعام الماضي ضم فعاليات رياضية كبرى، لافتا إلى التطور الكبير التي سوف تشهده الحفلات والنجوم المشاركة بها، هم، عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، ويجز، كايروكي.