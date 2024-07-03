منى عبدالوهاب عن مهرجان العلمين: مصمم ليناسب كافة الأعمار

كشفت الإعلامية منى عبدالوهاب المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين في دورته الثانية لهذا العام 2024، عن الجديد الذي يتضمنه المهرجان.

مني عبدالوهاب تكشف تفاصيل مهرجان العلمين

وقالت الإعلامية منى عبدالوهاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن الجديد في المهرجان هذا العام، هو أنه سيتضمن فعاليات رياضية جديدة لم تتواجد في النسخة الأولى العام الماضي، بالإضافة إلى أن اختيار الحفلات الغنائية لهذا العام أصبحت تشمل فئات عمرية أكبر قائلة «بقي عندنا اللي يناسب كل الأعمار».

وتابعت الإعلايمة قائلة: «اللي بيميز مهرجان العلمين الجديدة عن أي مهرجان ترفيهي، أنه مهرجان مصمم خصيصا ليناسب كل الأعمار في أسرة واحدة، يعني كل أفراد العيلة هيلاقو في المهرجان فعاليات ونشاطات يشاركوا فيها وتكون ترفيهية ويستمتعوا بأوقاتهم».