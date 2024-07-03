4 وزراء «دينامو وشعلة نشاط» في حكومة مدبولي الجديدة.. من هم؟

النشاط والحيوية والكفاءة في إدارة وتنفيذ مختلف المهام، كانت أبرز ما يميز 4 وزراء جدد تمّ اختيارهم في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، ليتمّ وصفهم بـ«الدينامو» إلى جانب خلفيتهم المهنية وتجربتهم في المجالات ذات الصلة بالوزارة التي يتولونها.

كفاءات أكاديمية ومهنية تمتع بها الوزراء الجدد إلى جانب قدراتهم القيادية والإدارية التي تؤهلهم لإدارة فرق عمل كبير وتنفيذ وإدارة مشروعات بكفاءة عالية، بخلاف ما يعرف عنهم بالنزاهة والشفافية والتواصل الجيد مع الجمهور، والقدرة على دفع عجلة التنمية.

وتزامنًا مع استعداد الوزراء الجدد لأداء مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ترصد «الوطن» السيرة الذاتية لأبرز الوزراء الجدد كالتالي:

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة

- تولت حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلفا للدكتورة نيفين القباج .

- أول امرأة مصرية تحصل على جائزة «امرأة العقد في التمكين والحياة العامة»، وجائزة واحدة من ضمن الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر عام 2016.

- حصلت مايا مرسي على جائزة العمل الريادي للمرأة من الامارات لعام 2019.

- بذلت جهوداً مُضنية في ملف المجلس القومي للمرأة منذ عام 2016.

- تسلمت الدكتورة مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهي ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000.

- أصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب إلى أن تركته لتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي.

- بدأت الدكتورة مايا مرسي حياتها العملية في منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

- مدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

- مايا مرسي تمتلك رصيدًا متميزًا من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.

- استطاعت من خلال هذه الخبرة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد من أجل المتوسط.

شريف فاروق وزير التموين الجديد.. قائد طفرة في خدمات المواطنين

- الدكتور شريف فاروق وزير التموين في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

- قائد طفرة تطوير خدمات البريد المصري، وتحديث البنية التحتية له.

- عمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في البريد أو بنك ناصر الاجتماعي الذي تولى رئاسته أيضا قبل رئاسة الهيئة القومية للبريد منذ عام 2020.

- حصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس في 1987.

- حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك الصناعة المصرفية في 2009.

- حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

- شريف فاروق لديه خبرة واسعة في القطاع المصرفي، إذ شغل مناصب قيادية في العديد من البنوك المصرية، منها رئاسة بنك ناصر الاجتماعي، وبنك الاستثمار القومي، والبنك المصري الخليجي.

- شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعي منذ مارس 2017، كما استطاع قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك.

- لديه خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- تولى تطوير الخدمات البريدية باستخدام أحدث التقنيات.

- طور الخدمات البريدية بتقديم الخدمات الإلكترونية وخدمات التوصيل إلى المنازل.

- قاد ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي.

- وفر خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.

- عمل في البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006-2007 حتى فبراير 2017.

- عمل أيضا في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007.

- كما عمل في بنك كريدي أجريكول خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد

- المستشار عدنان الفنجري يتولى حقيبة وزارة العدل في الحكومة الجديدة خلفا للمستشار عمر مروان.

- شغل عدة مناصب قضائية وإدارية هامة.

- تولى العديد من المناصب ومنها منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومشهود له بالكفاءة.

- يتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير.

- تولى المستشار عدنان الفنجري منصب النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائي للنيابات عام 2006 .

- اختص عدنان وقتها بتلقي البلاغات وإصدار قرارات الإحالة والتصديق عليها وإدارة المكتب الفني حتى تم تعيين نائب عام آخر.

- تولى المستشار عدنان فنجرى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات، ومن ثم الوقوف على جديتهم ونشاطهم في العمل، وعلى أساس ذلك إعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتي يتمّ اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.

شريف الشربيني وزير الإسكان الجديد.. الأصغر سنا في الحكومة الجديدة

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلفًا للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- عمره في أوائل الأربعينات.

- عام 2021 تمّ تكليفه للعمل رئيساً لجهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة.

- راهن مصطفى مدبولي على نجاحه حينما أصدر قرارًا بتعيينه رئيسًا لجهاز تنمية مدينة الشروق حلال عام 2018.

- عمل الشربيني رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ونجح خلال فترة قصيرة في اقتحام العديد من المشكلات المزمنة للمدينة، وفي مقدمتها مشكلة الإشغالات.

- إعادة تخطيط المحاور المرورية الجديدة، خاصة بمنطقة مسجد الحصري.

- تولى الشربيني رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق، ونجح في إعادة اللون الأخضر بالشوارع، عبر زراعة آلاف الأرصفة بالأشجار المتنوعة، بخلاف عودة الحياة للميادين العامة، وطريقي الحرية والأوسطي.

- تبنى مبادرة شارع مصر، ما زاد من شعبيته وأهله للانتقال إلى مدينة السادس من أكتوبر، والتي تحولت فيما بعد إلى 4 مدن عقب تقسيمها، ما يؤكّد جدارته في تحمل المسؤولية، وقدرته على العمل تحت الضغوط.