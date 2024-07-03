البرلمان يستقبل الحكومة الجديدة لعرض برنامجها الاثنين المقبل

قالت مصادر برلمانية، إنّ مجلس النواب سيعقد جلسته البرلمانية الاثنين المقبل في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاستماع إلى برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

تفعيل مخرجات الحوار الوطني

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ برنامج الحكومة الجديدة سيرتكز في المقام الأول على مخرجات الحوار الوطني التي تمت على مدار الفترة الماضية، وتحديد أولويات عمل الحكومة وترجمتها بتشريعات جديدة أو تعديل للقوانين الحالية.

إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة

وأكدت المصادر أنّ مجلس النواب سيواصل عمله عقب تقديم الحكومة برنامجها الجديد، لدراسته وإعداد تقرير برلماني يعرض في الجلسات البرلمانية ويصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.

لجنة برلمانية لمناقشة برنامج الحكومة

وبحسب المصادر، توجد محددات دستورية وقانونية تحكم إطار عمل البرلمان، تتمثل في تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال 20 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة، ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف بيانا أمام مجلس النواب عن برنامج الحكومة.

ويحيل رئيس مجلس النواب بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم اللجنة تقريرا عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال 10 أيام من تاريخ إحالته إليها.

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة

ويرأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلي المجلس، ويراعى في تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين، ويختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها في أول جلسة.

ويصدر المجلس قراره بشأن حصول الحكومة على الثقة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس، وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على 30 يوما من تاريخ عرض الحكومة برنامجها على المجلس.