من هو اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد؟

أعلن مصدر حكومي لإكسترا نيوز عن تعيين اللواء طارق مرزوق محافظاً للدقهلية ضمن حركة المحافظين المرتقبة، ويستعرض «الوطن» بعض المعلومات عن المحافظ الجديد لعروس الدلتا.

معلومات عن محافظ الدقهلية الجديد

ويستعرض التقرير أبرز المعلومات الخاصة باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد في حركة المحافظين الجديدة، والتي جاءت كالآتي:

- عمل اللواء طارق مرزوق مساعدا لوزير الداخلية لقطاع السجون

- كان عقيدًا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

- حصل على الترقية برتبة العميد وعمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016

- شغل منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة

- عُين حكمدارا للعاصمة يوم 25 يوليو 2019، وأشرف في عمله على الكثير من القضايا الكبيرة ومن أهمها هي قضية تفجير معهد الأورام.

- أشرف على العديد من عمليات الإزالات التي شهدتها محافظة القاهرة مؤخرًا، سواء القائمة على أراضي الدولة أو مخططات تطوير العشوائيات والتي من ضمنها منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة.

- شغل منصب مدير أمن الجيزة.

- كان له دور بارز في إدارة شؤون السجون وتحسين الأوضاع داخلها.

وعرف اللواء طارق مرزوق بكفاءته ومهاراته القيادية في المجال الأمني، وله دور مهم في تعزيز الأمن والنظام في مصر.

حياته المهنية بعد تخرجه من كلية الشرطة

وعن حياته المهنية والتي بدأت بعد أن تخرج من كلية الشرطة وعمل كضابط شرطة، وبفضل كفاءته وقدراته القيادية، تدرج في الرتب بسرعة، متولياً مناصب قيادية هامة في وزارة الداخلية من أبرزها مدير أمن الجيزة قبل توليه منصب مساعد وزير الداخلية.