السيرة الذاتية لـ أيمن الشهابي محافظ دمياط الجديد.. خبرة واسعة في البحث العلمي

أعلنت قناة «إكسترا نيوز» تولى الدكتور أيمن الشهابي، عميد الكلية الهندسة جامعة بنها، ورئيس قسم الهندسة المساحية السابق، منصب محافظ دمياط، وذلك ضمن حركة المحافظين الجدد 2024، خلفا لمنال عوض، محافظ دمياط السابق.

من هو الدكتور أيمن الشهابي؟

وتقدم ا«الوطن» معلومات عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الجديد، الذي تم اختياره ضمن حركة المحافظين الجدد 2024، هو عضو هيئة تدريس، وشخصية أكاديمية بارزة في مجال الهندسة بمصر، يتمتع بخلفية علمية قوية وخبرة واسعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتولى منصب عميد كلية الهندسة جامعة بنها.

المناصب التي تقلدها الدكتور أيمن الشهابي

تقلد محافظ دمياط الجديد، العديد من المناصب في كلية الهندسة جامعة بنها، وهي التالي:

- حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها.

- حصل على درجة الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية.

- أستاذ في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا.

- رئيس قسم قسم الهندسة المدنية.

- عضو اللجنة الوزارية لمراجعة وتحديث مواصفات الأعمال المساحية والخرائط.

- عميد كلية الهندسة جامعة بنها.