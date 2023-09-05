عالم أزهري: نحتاج إلى خطاب ديني مستنير للحد من الزيادة السكانية

أكد الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن المجتمع في حاجة ماسة لوجود خطاب ديني مستنير، ينبع من مقاصد فهم الدين، للحد من زيادة السكانية التي نشهدها في المجتمع.

وقال إبراهيم رضا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن المؤمن القوي خير من الضعيف والمقصود هنا، «ليس القوة البدنية، بل القوى العملية التي تفيد الشخص والمجتمع».

خطاب ديني مستنير للتوعية من مخاطر الزيادة السكانية

وتابع: «هناك بعض الأمور التي يتداولها البعض حول كثرة الإنجاب، دون وجود استثمار حقيقي في الأبناء وتعليمهم بصورة مفيدة، كما أن الآباء عادة ما يظلمون أبناءهم حال الإنجاب بكثرة ويحرموهم من كافة الاحتياجات اللازمة لهم».

مشروع تنظيم الأسرة

وأوضح إبراهيم رضا، أن الرئيس السيسي كان أكثر جرأة من غيره بالحديث عن خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها على الدولة، ويجب العمل على مشروع تنظيم الأسرة مرة أخرى، بالإضافة إلى طرح حوافز من الدولة لتشجيع الأسر على التنظيم.

وأشار إبراهيم إلى أن عدم تنظيم الأسرة يسبب كارثة للدولة، موضحًا أنه يجب على كل زوجين مراعاة ظروفهم المادية وقدرتهم، عند الرغبة في الإنجاب أكثر من طفلين أو ثلاثة.