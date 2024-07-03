اللعب مع العيال يتجاوز 31 مليون جنيه إيرادات في أسبوعه الثالث بدور العرض

يعُرض فيلم اللعب مع العيال للمخرج شريف عرفة للأسبوع الثالث على التوالي في دور العرض السينمائي، محققا إيرادات في شباك التذاكر عن أمس الاثنين بلغت 654 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي إيرادات فيلم اللعب مع العيال في دور العرض السينمائي على مدار 3 أسابيع، 31.9 مليون جنيه، إذ حقق الفيلم في أسبوعه الثالث في السينمات إيرادات بلغت 6.7 مليون جنيه، بينما حقق في أول أسبوعين من عرضه 25.2 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، وحجاج عبد العزيز، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول «علام» الذي يعمل كمدرس تاريخ، ويُنقل إلى أحد المدارس في المناطق الصحراوية النائية حيث يواجه هناك العديد من العقبات والتحديات غير المتوقعة.