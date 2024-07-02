رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيلم اللعب مع العيال يحقق 652 ألف جنيه في دور العرض أمس

كتب:

ضحى محمد
11:39 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2024
اللعب مع العيال

اللعب مع العيال

نجاح كبير حققه الفنان محمد إمام بفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»، الذي ينافس بدور العرض، ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، واحتل المركز الثاني بين الأفلام في شباك الإيرادات.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي إنَّ فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام يواصل تواجده في المركز الثاني في شباك التذاكر بدور العرض.

وأضاف الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ فيلم اللعب مع العيال حقق إيرادات بلغت 652 ألف جنيه، خلال 24 ساعة.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم محمد إمام وباسم سمرة ودينا ويزو ومصطفى غريب وأسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

منافسة فيلم اللعب مع العيال

وينافس الفيلم عددًا من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز، وعصابة الماكس لـ أحمد فهمي، وأهل الكهف لـ خالد النبوي.

اقرأ المزيد:

فيلم اللعب مع العيال يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر

فيلم اللعب مع العيال يقترب من تحقيق 30 مليون جنيه إيرادات في دور العرض

فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام يحتل المركز الثاني في دور العرض

1.4 مليون جنيه إيرادات اللعب مع العيال خلال 24 ساعة
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.