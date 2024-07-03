السيرة الذاتية لـ أحمد أنور العدل نائب محافظ الدقهلية الجديد.. ضمن حركة المحافظين 2024

كشف مصدر حكومي لقناة «إكسترا نيوز» عن تعيين الدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائب محافظ الدقهلية الجديد، وجاء الدكتور ضمن الكوادر الشبابية الجديدة التي تم تعيينها في الحركة الجديدة 2024، والذي شغل عدد كبير من المناصب المهمة في جامعة المنصورة.

من هو الدكتور أحمد أنور عطية العدل نائب محافظ الدقهلية؟

ويستعرض التقرير أبرز المعلومات عن الدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائب محافظ الدقهلية، وهي كالآتي:

- تم تكليف الدكتور أحمد أنور العدل كمنسق للأنشطة الطلابية بالجامعة للعام الجامعي 2019 - 2020

- عمل مدرس علم الاجتماع بجامعة المنصورة

- تخرج من كلية الآداب قسم علم الاجتماع عام 2007

- حصل على الماجستير بتقدير ممتاز والدكتوراه مرتبة الشرف الأولى

- تدرج فى الوظائف بالجامعة معيد عام 2008

- مدرس مساعد وعين بوظيفة مدرس عام 2017

- تم تعيينه منسقا عاما للأنشطة الطلابية

- تم تعيينه بوظيفة المشرف العام على إدارة الوافدين من عام 2021 حتى 2024

- شارك عضو بالعديد من اللجان العليا للأنشطة الطلابية قام بتأليف كتاب التعليم الجامعي وتشكيل رأس المال الثقافي في ضوء مجتمع المعرفة وهي دراسة ميدانية على البرامج المتخصصة المميزة بجامعة المنصورة.