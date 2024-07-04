3 طرق فعالة لتبريد المنزل دون جهاز تكييف أو تكلفة

مع اقتراب ذروة فصل الصيف، تزداد حرارة الطقس بشكل ملحوظ، وقد تكون غير محتملة في بعض الأوقات، ما يجعل من تبريد المنازل ضرورة لا غنى عنها، لذلك يلجأ الكثيرون إلى استخدام أجهزة التكييف، لكنها قد لا تكون الحل الأمثل لفئة كبيرة، باعتبارها تشارك في ارتفاع فواتير الكهرباء إلى جانب الأعطال التي تواجه أجهزة التبريد أو بعض الفئات التي لا تملك تلك الأجهزة من الأساس.. فما الحل؟

طرق فعالة للحفاظ على برودة المنزل دون جهاز تكييف

من الضروري عند مرور موجة شديدة الحرارة، الالتزام بإغلاق أبواب الغرف التي لا تستخدم بشكل دائم، مثل غرف النوم أو الحمامات؛ للمحافظة على الهواء البارد مركزًا في الغرفة التي تقضي فيها معظم الوقت، الأمر الذي سيجعل المنزل يحتفظ بدرجة حرارة معتدلة لفترة طويلة من الوقت.

يساعد إغلاق أجزاء من المنزل على منع الهواء البارد من التسرب إلى الغرف الأخرى، ما يقلل من الحاجة إلى تشغيل مروحة أو جهاز تكييف في تلك الغرف، وذلك بحسب نصائح موقع «brightside» الأمريكي.

من الضروري أيضًا وضع مروحة أمام النافذة لتوجيه الهواء البارد من الخارج إلى داخل الغرفة، الأمر الذي سيساهم في توزيع الهواء بشكل جيد في المنزل، وفي حال كان الهواء ساخنًا فمن الممكن اللجوء إلى حيلة ترطيب الأرض بالماء البارد، الأمر الذي سيقلل الرطوبة ويخلق شعور بالبرودة في الغرفة.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة

استخدم النباتات المنزلية يساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، ما يخلق بيئة أكثر برودة ونظافة، إلى جانب ذلك من الضروري ارتداء ملابس قطنية خفيفة تسمح بمرور الهواء وتمنع التعرق.

أما بالنسبة للوجبات المفترض تناولها في درجات الحرارة المرتفعة، فيجب تناول أطعمة باردة، مثل تناول الفواكه والخضروات الطازجة والعصائر الباردة للحفاظ على برودة جسمك.