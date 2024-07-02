بأقل التكاليف.. أسهل طريقة لتحويل المروحة إلى تكييف بخطوات بسيطة

في ظل الأجواء الموجات الحارة التي يعيشها المصريون هذه الفترة، يوجد العديد من الطرق التي يلجأ إليها كثيرون للتخلص من حرارة الجو، أهمها كيفية الحصول على هواء بارد بواسطة المروحة، وذلك باستخدام بعض الأساليب السهلة والبسيطة التي تساعد في تحويل المروحة إلى ما يشبه جهاز التكييف، وهو ما استعرضه موقع «ويكي هاو».

طريقة تحويل المروحة إلى تكييف

المروحة جهاز لا يمكن الاستغناء عنه في المنزل، من أجل الحصول على الهواء البارد، وذلك عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تساعد في الحصول على هواء منعش لا يختلف عن هواء التكييف تمامًا. ونظرًا لارتفاع ثمن أجهزة التكييف وعدم قدرة كثيرين على شرائه، تنتشر فكرة تحويل المروحة إلى تكييف، وذلك عبر اتباع أكثر من طريقة، كالتالي:

الطريقة الأولى من خلال استخدام بعض المكونات البسيطة، مثل عبوتين مثلجتين وحبال متينة، حيث يمكن تحويل المروحة إلى تكييف، مما يسهم في تبريد الهواء والعمل على ترطيب الجسم بأكمله، من أجل الاستمتاع بأجواء مميزة، والتخلص من ارتفاع درجات الحرارة.

ويمكن تنفيذ هذه الطريقة عبر اتباع الخطوات التالية:

تثبيت المروحة على الأرض.

توضع كل عبوة من الماء المثلج في اتجاه المروحة.

تثبيت العبوات المثلجة في المروحة عبر استخدام الأحبال.

التأكد من عدم توصيل الماء إلى الكهرباء.

يساعد مرور الهواء من المروحة على الماء المثلج في العمل على تبريده.

تعمل هذه الفكرة على تبريد الهواء بأقل تكلفة، وذلك دون شراء التكييف غالي السعر.

طريقة أخرى لتحويل المروحة إلى تكييف

تعتمد هذه الطريقة على تبخر الماء، مما يخلق الشعور بالبرودة، وكل ما تحتاج إليه بعض المكونات البسيطة على النحو التالي: