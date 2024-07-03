5 أضرار يسببها التكييف عند تشغيله طوال الوقت.. تجنبها بـ4 خطوات

أصبح تشغيل مكيفات الهواء ضرورة خلال هذه الأيام، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وعلى الرغم من فوائد التكييف بشكل عام في تحسين جودة النوم وترطيب الغرفة، إلا أن هناك بعض المخاطر التي يسببها أيضًا، والتي يجب الحذر منها، ونستعرض 5 أضرار يسببها التكييف عند الاعتياد على تشغيله وطرق الوقاية منها، وفقًا لموقعي «Health line» و«very well health».

الخمول من أضرار التكييف

يميل بعض الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة في الغرف المكيفة إلى الخمول والكسل، ويعد هذا الأمر أكثر شيوعًا في الأماكن التي يتم فيها ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية، مثل المستشفيات، لذافينصح بالخروج من الغرفة المكيفة بالهواء بشكل متكرر، ورفع درجة حرارتها.

مشكلات في الجهاز التنفسي

يمكن للتكييف أن يتسبب في نقل الفيروسات والبكتيريا، خاصةُ إذا تم إهمال تنظيفه باستمرار، كما أن الهواء الجاف والبارد الصادر منه يمكن أن يسبب عدة مشكلات في الجهاز التنفسي وجفاف في الحلق والأغشية المخاطية.

الجفاف

يعمل التكييف على امتصاص الرطوبة من الغرفة، وهو ما قد يجعل الشخص يشعر بالبرد الشديد لدرجة عدم الشعور بالعطش، وهو ما يسبب الجفاف للجسم، إذ أن شرب المياه من الأمور اليومية المهمة التي لا غنى عنها، والتي يجب المواظبة عليها لتعمل أجهزة الجسم بشكل أفضل.

مشكلات في العين

تعمل مكيفات الهواء على تقليل رطوبة الغرفة، ما يؤدي إلى جفاف الطبقة الخاصة بالدموع في العين، وبسبب انخفاض درجة الحرارة، لا تعمل الغدد الموجودة في العين بشكل صحيح، ما يسفر عنه عدم إفراز زيوت الأعين بكميات مناسبة ما يؤدي إلى جفاف العين، كما أن قنوات مكيفات الهواء قد تكون مصدرا للبكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تسبب ضررًا للعين.

مشكلات في السمع

تصدر بعض مكيفات الهواء، صوت ضوضاء مستمر ومزعج، ومع زيادة فترة تشغيله في الغرف المغلقة، فإن عند إيقافه يتسبب الصمت المفاجئ لبعض الأشخاص في مشكلات بالأذن، قد تصل إلى فقدان مؤقت للسمع.

طرق الوقاية من مخاطر التكييف

- شرب المياه باستمرار، للمحافظة على رطوبة الجسم.

- التنظيف المستمر لفلتر التكييف، لمنع تراكم العفن والغبار.

- ضبط درجة حرارة التكييف بدرجة حرارة معتدلة.

- صيانة التكييف بشكل مستمر.