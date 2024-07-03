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أستاذ بـ«إعلام بنها» يدعو الحكومة الجديدة إلى تطبيق مبدأ الشفافية

كتب:

سهيلة هاني
10:09 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها

حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها

قال حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها، «إننا أمام تغيير وزاري شامل وكبير، إذ أنَّ نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتجاوز 75% من الحقائب الوزارية، فهناك تغييرات كبيرة وكاملة في وزارات الملف الاقتصادي، وأيضًا الوزارات بالنواحي الخدمية التي تقدم الخدمات اليومية للمواطنين وبعض الحقائب الأخرى.

التواصل مع وسائل الإعلام

وأضاف «النحاس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ إعمال مبدأ الشفافية والوضوح ضرورة في هذه المرحلة، وعلى كل وزير بعد استلام مهام عمله بشكل رسمي مراجعة الملفات المطروحة على مكتبه ثم عقد مؤتمر صحفي أو إصدار بيان للرأي العام لعرض أبرز التحديات والإشكاليات والملفات الأكثر أولوية التي سيتعامل معها منذ اليوم الأول لاستلامه الحقيبة الوزارية، مع إعداد جدول زمني لحل تلك الإشكاليات في كل الوزارات لعل أهمها التموين والكهرباء والتربية والتعليم وغيرها من الوزارات الخدمية، ويجب أن يكون المواطن المصري على علم بخريطة زمنية واضحة وآليات وسياسات واضحة تتسم بالشفافية للتعامل مع تلك الإشكاليات.

تطبيق مبدأ الشفافية والوضوح

وأكد أستاذ الإعلام بجامعة بنها ضرورة التواصل المباشر مع الرأي العام سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام المختلفة من الصحافة والقنوات التلفزيونية، لذلك على أي وزير أن يكون الوزير قادرًا على مخاطبة الرأي العام ورصد حالته ورغباته واحتياجاته، وهذا بالفعل ما يوجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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بقلم سهيلة هاني