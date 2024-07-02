الجدول الزمني لانتخابات نقابة التشكيليين.. على مقعد النقيب والمجلس

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين القائمة الرسمية للمرشحين في انتخابات النقابة على مقعد النقيب وعضوية مجلس الإدارة، وتشمل القائمة 6 فنانين على مقعد النقيب.

وتشمل قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، و7 فنانين من شعبة التصوير، و10 فنانين من شعبة الديكور، و10 فنانين من شعبة الجرافيك، و6 فنانين من شعبة النحت، و5 فنانين من شعبة الخزف.

الجدول الزمني لإجراء انتخابات الفنانين التشكيليين

1- تم فتح باب الترشح رسميًا لانتخابات نقابة الفنانين التشكيليين في الفترة من 8 : 26 يونيو الجاري

2- تفتح لجنة الانتخابات تقديم الطعون والتنازلات، اعتبارًا من الاثنين 1 حتى 10 يوليو الجاري.

3- يكون الفصل في الطعون وإعلان الأسماء النهائية في 17 يوليو الجاري.

4- تجرى الانتخابات يوم الجمعة 16 أغسطس، الإعادة في 30 أغسطس المقبل.

المرشحون على مقعد النقيب

- د. ميرفت مرسي.

5- طارق الكومي.

6- مختار النادي.

د. حمدي أبو المعاطي.

د. محمد الصبان.

د. ميرفت السويفي.