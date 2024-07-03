طرح الفنان حسام حسني أغنية جديدة بعنوان «البنات الحلوة» عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تعاون فيها مع فريق مميز.

حسام حسني يطرح أغنية جديدة بعنوان «البنات الحلوة»

وتعاون حسام حسني في أغنية البنات الحلوة مع الشاعر إكرام عيد، وهي من ألحان وتوزيع حسام حسني وترمبيت محمد سواح وإعداد صوت نبيل باهي ومكساج محمد جودة، وهي من إنتاج هاي كواليتي.

وتقول كلمات الأغنية..

البنات الحلوة كتير

بس أنت أجملهم

ماشين هناك رايحين جايين

مالي أنا وملهم

البنات الحلوة كتير

بس أنت أجملهم

بنات كتير قمرات وأسمر دول بالذات

شغلينلي بالي سعات أبعد بعيد عنهم

يذكر أن حسام حسني يستعد يوم 25 يوليو لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة بيروت تحت عنوان ديسكو 90، ويشاركه فيها عدد من النجوم من بينهم هشام عباس ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق.