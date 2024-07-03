أكرم القصاص: الإخوان تحالفوا مع تنظيمات إرهابية خارجية ضد الأمن القومي لمصر

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن تنظيم الإخوان الإرهابي تحالف مع تنظيمات إرهابية خارجية في سوريا والعراق وغيرهما، مثل: تنظيم داعش، كما كان يريد شحن مواطنين لسوريا وبالفعل أرسلوا أشخاصا إلى هناك، مشيرا إلى أن الإخوان لم يكن لديهم إدراك للأمن القومي أو الدولة.

فكر الإخوان

وأضاف «القصاص»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «الإخوان كانوا يظهرون على وسائل الإعلام المختلفة منذ 11 عاما ويعربون عن مدى سعادتهم بالعمليات الإرهابية، كما كانوا يحرضون على قتل المصريين، والآن يشككون طوال الوقت في مجهودات الدولة».

مصر قاومت تراكمات ومشكلات

وتابع أن مصر قاومت تراكمات ومشكلات بالتوازي مع مواجهة الإرهاب، مثل إصلاح الاقتصاد ومقاومة فيروس سي وإزالة العشوائيات وإقامة شبكات طرق وكهرباء وطاقة، فضلا عن تدشين المدن الجديدة، فلا يمكن العمل في ملف مع أغفال ملفات أخرى، مضيفا أن مصر تبني وتتوسع في التطوير والتقدم رغم كل الظروف المحيطة بها من أزمات عالمية ونقص عالمي للسلع وصولا للحرب على قطاع غزة وتداعياتها السلبية على مصر والبحر الأحمر.