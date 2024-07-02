خالد داوود: كانت هناك مصلحة متبادلة بين الإخوان والأمريكان

قال القيادي السياسي والكاتب الصحفي خالد داوود، إنه لم يرصد خلال تواجده في واشنطن، احتواء الأمريكان للإخوان وإتاحة الفرصة لهم سياسيًا، كبديل لنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأضاف «داوود» خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإخوان رحبوا بتولي جمال مبارك الرئاسة مع تتبنى مواقف أكثر انفتاحًا وتقبلا مع الجماعة.

وتابع أنه كان هناك إدراك من الأمريكيين بأن الإخوان كانوا ورقة ضغط يمكن استخدامها ضد نظام مبارك، وكانت هناك مصلحة متبادلة بينهما، مشيرًا إلى أنه لم ير الإخوان، مجموعة راديكالية، ولا ديمقراطية.