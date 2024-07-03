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موسكو تشهد درجة حرارة قياسية لم تحدث منذ 1890

كتب:

أحمد حامد دياب
01:48 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
الحر في موسكو

الحر في موسكو

سجلت العاصمة الروسية موسكو أعلى درجة حرارة قياسية وصلت لها البلاد منذ 134 عاما، إذ تجاوزت 32 درجة مئوية، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن المركز الروسي للأرصاد الجوية.

وأكد رومان فيلفاند، المدير العلمي للمركز الروسي للأرصاد الجوية، أن الطقس في موسكو كرر الرقم القياسي لدرجة الحرارة المسجلة قبل 134 عاما، حيث كانت آخر مرة تجاوزت فيها درجة حرارة المدينة معدل 31.9 في 2 يوليو عام 1890.

الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة 

واعتبر ميخائيل ليو كبير المتخصصين في مركز فوبوس الروسي للأرصاد الجوية، أن اليوم كان الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة في تاريخ عمليات الرصد على مدى السنوات 75 ماضية في العاصمة موسكو.

وتشهد عموم المدن الروسية ارتفاعًا في درجات الحرارة، وصل في بعض الأحيان خلال هذا الشهر إلى أكثر من 35 درجة مئوية، وفي 1 يوليو جرى تسجيل 28 رقما قياسيا لارتفاع درجات الحرارة في روسيا.

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