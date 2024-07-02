تساعد على انخفاض درجات الحرارة.. متى تبدأ ظاهرة مرتفع الأزوري؟

مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، وارتفاع نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الصعيد، يكثر تساؤل المواطنين عن إمكانية انخفاض درجات الحرارة قريبًا.

يقول الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفض الهند الموسمي هو الكتلة الرئيسية المؤثرة على درجات الحرارة في مصر خلال فصل الصيف، إذ يؤثر هذا المنخفض العملاق على أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية ويمتد للبحر المتوسط، ومنه يتحرك إلى مصر، موضحًا أن ذلك يعتبر السبب الرئيسي وراء ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير.

ما مرتفع الأزوري؟

وبحسب حديث القياتي لـ«الوطن»، هناك ما يسمي مرتفع الأزوري أومرتفع العروض الوسطى، وهو ضمن الكتل التي تتعرض لها مصر خلال شهري يوليو وأغسطس، والذي يصل إلينا عن طريق جنوب أوروبا ومنه للبحر المتوسط، ثم مصر، متابعًا بأن مركز هذا المرتفع في جزر الأزور بالمحيط الأطلسي وعادة ما تكون الكتل الهوائية القادمة مع مرتفع الأزور معتدلة بشكل كبير، وتسبب انخفاض نسبي في درجات الحرارة: «مع قدومه تصل درجات الحرارة إلى 33».

انخفاض في درجات الحرارة

يضيف عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الخرائط لا تظهر تأثرنا بمرتفع العروض الوسطى على مدار الفترة القليلة المقبلة، إلا أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من السبت المقبل، بسبب وجود منخفض في طبقات الجو العليا تقل معه درجات الحرارة بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

ويوضح القياتي، بأنه على الرغم من عدم كشف الخرائط موعد استقبال مصر للمرتفع الأزوري خلال الاسبوع المقبل، إلا أنه من المؤكد مجيئها لمصر خلال شهور الصيف، والتي يترافق مع مجيئها انخفاض ملحوظ في حالة الطقس ليومين أو ثلاثة أيام، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على سواحلنا الشمالية.