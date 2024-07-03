«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود ارتفاع جديد في درجات الحرارة بطقس اليوم، إذ أنه من المتوقع أن يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا وجنوب الوجه البحري.

ارتفاع الحرارة المسجلة والمحسوسة في طقس اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع الحرارة المسجلة والمحسوسة في طقس اليوم من 3 إلى 4 درجات مع ارتفاع نسب الرطوبة، نظرًا لتأثر منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود ارتفاع جديد في نسب الرطوبة خاصة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، إذ جاء متوسط نسبة الرطوبة كالتالي:-

القاهرة والوجه البحري 85 - 70%.

السواحل الشمالية 90 - 85%.

شمال الصعيد 60 - 55%.

جنوب الصعيد 30 - 25%.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: العظمى 37 المحسوسة 39.

العاصمة الإدارية: العظمى 37 المحسوسة 39.

6 أكتوبر: العظمى 37 المحسوسة 39.

بنها: العظمى 37 المحسوسة 39.

دمنهور: العظمى 34 المحسوسة 37.

وادي النطرون: العظمى 35 المحسوسة 38.

الزقازيق: العظمى 37 المحسوسة 39.

شبين الكوم: العظمى 36 المحسوسة 38.

الإسماعيلية: العظمى 38 المحسوسة 40.

السويس: العظمى 37 المحسوسة 39.