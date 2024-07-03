المشروعات القومية بوابة تعيين خالد مبارك محافظا لجنوب سيناء ضمن حركة المحافظين 2024

كشفت قناة «إكسترا نيوز» تعيين اللواء خالد مبارك بكري محافظًا لجنوب سيناء ضمن حركة المحافظين 2024، إذ يتمتع بخبرات كبيرة في مجال المشروعات الهندسية نتيجة لتقلده عدد من الرتب في هذا المجال.

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، معلومات عن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الذي جاء تعيينه ضمن حركة المحافظين 2024، بحسب البيانات الرسمية التي جرى إعلانها مسبقا.

ظهر اسم «مبارك» في عدد من المشروعات المهمة أبرزها حينما اجتماعه مع عدد من القيادات بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناقشة عدد من المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

مشروعات إنشائية قومية

عمل على عدد من المشروعات خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما الحي الدبلوماسي، ومدينة الخيول العالمية «مرابط»، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إضافة إلى المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مركز النقل المتكامل الذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابلا لمطار القاهرة الدولي، وكذلك محطة النقل العام أمام محطة مترو الأنفاق بمنطقة جسر السويس، فضلاً عن شبكة الطرق في محيط القاهرة الكبرى.