نصائح من «الصحة» للوقاية من ألم القولون.. لا تهمل الأعراض

كشفت وزارة الصحة والسكان، أعراضا مهمة في حال ملاحظتها لا بد من استشارة الطبيب لمعرفة العلاج المناسب، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض الصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

أعراض إذا لاحظتها استشر الطبيب فورا

وجاءت الأعراض التي حددتها وزارة الصحة والسكان على النحو التالي :-

- ألم وتشنج في البطن

- الإصابة بالإمساك أو الإسهال

- انتفاخ وزيادة الغازات في البطن

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأعراض تشير الى الإصابة بآلام القولون.

مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من ألم القولون

وقدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من ألم القولون، وجاءت على النحو التالي:-

- ممارسة الرياضة بانتظام

- التقليل من تناول الكافيين

- تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم

- الابتعاد عن التوتر والقلق

-الحرص على تناول البروبيوتيك كمتمم غذائي أو عن طريق تناول الزبادي

- تجنب الأطعمة المقلية التي تحوي على توابل حارة