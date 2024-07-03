السيرة الذاتية لـ ياسر صبحي نائب وزير المالية.. شارك في وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي

شغل ياسر صبحي منصب نائب وزير المالية أحمد كجوك في حكومة مصطفى مدبولي، وبالتالي يكون لوزير المالية نائبين هما شريف الكيلاني وياسر صبحي.

وتنشر «الوطن» معلومات عن ياسر صبحي نائب وزير المالية كالتالي:

- انضم لوزارة المالية في 2005ز

- أصبح مسؤولًا عن وحدة السياسات المالية منذ منتصف 2013.

- أحد واضعي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد.

- عمل مستشارا لصندوق النقد بوحدة السياسات المالية في وزارة المالية السعودية.

- عمل مع العديد من وزراء المالية، بداية من يوسف بطرس غالي، وشارك في العديد من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية بالعاصمة الأمريكية واشنطن

- شارك في مفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على قروض مساندة في السابق

- يتمتع بعلاقات قوية واتصالات بالعديد من مؤسسات التمويل والمال الدولية والإقليمية.