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«الشيوخ» ينتهي من دور الانعقاد الرابع اليوم

كتب:

ولاء نعمه الله
11:51 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

قالت مصادر برلمانية إن مجلس الشيوخ سينتهي من جلسات دور الانعقاد الرابع اليوم، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه سيجرى مناقشة عددا من الموضوعات المهمة. 

وتناقش الجلسة البرلمانية طلب تحديد مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وعشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

ويعرض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحصاد النيابي للمجلس فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.