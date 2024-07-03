كيت وينسلت تتسلم تكريمها في مهرجان ميونخ السينمائي

استقبلت مدينة ميونيخ، مساء أمس، النجمة كيت وينسلت الحاصلة على جائزة الأوسكار، لتتويجها بجائزة الإنجاز مدى الحياة في الدورة 41 من مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي، الذي تستمر فعالياته حتى 7 يوليو الجاري، وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

وتعالت صيحات الجمهور في المسرح الألماني بمهرجان ميونيخ، عندما صعدت كيت وينسلت إلى المسرح لتسلم جائزتها ولتقديم العرض الأوروبي الأول لأحدث أفلامها، وهو فيلم السيرة الذاتية لإلين كوراس «Lee» الذي تلعب فيه دور المصورة الحربية لي ميلر، من المقرر أن يصدر الفيلم في دور العرض الأمريكية في شهر سبتمبر المقبل.

ديفيد كروس يسلم كيت وينسلت تكريمها

وقدم لها الجائزة النجم الألماني ديفيد كروس، الذي شارك كيت وينسلت في فيلم The Reader، قائلا: «التقينا لأول مرة منذ 16 عاما، حين كان عمري 17 عاما فقط، تركت المدرسة للتو ولم أشارك سوى في فيلمين، وكانت هي كيت وينسلت».

وقالت كيت وينسلت عن الفيلم، الذي يسلط الضوء على عقد مهم في حياة لي ميللر، التي تحولت من عارضة أزياء إلى مصورة فوتوغرافية حربية، قائلة: «لا أستطيع أن أصدق أننا فعلنا ذلك»، وتحدثت بالتفصيل عن رحلة الفيلم الطويلة إلى الشاشة والجهد المضني الذي استغرقه، خاصة أنها تشارك في إنتاج الفيلم، «من الصعب أن تصنع أفلامًا كامرأة، ومن الصعب أن تصنع فيلمًا عن امرأة».