فيلم أهل الكهف مهدد بالانسحاب من دور العرض.. كم حقق؟

تذيل فيلم أهل الكهف قائمة الإيرادات منذ يومه الأول، محتلا المركز الرابع، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إن الفيلم احتل المركز الأخير، وبدأت إيراداته في النقصان مقارنة ببقية الأفلام المعروضة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن إيرادات الفيلم حققت 10 ملايين جنيه، ما يهدد سحبه من دور العرض .

قصة فيلم أهل الكهف

تدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص يستيقظون من نومهم الطويل بعد ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن مختلف غير الذي عاشوا فيه من قبل، حيث يكافحون للتعامل مع هذا العالم الذي لا يمكن التعرف عليه.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل ومحمد فراج ومحمود حميدة وأحمد عيد وبسنت شوقي وريم مصطفى وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.