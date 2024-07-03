عدد أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024.. اعرف المواصفات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات وعدد أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي يؤديها طلاب شعبة علمي السبت المقبل وفق الجداول المعلنة، مشيرا إلى أنّ الامتحان بنفس مواصفات العام الماضي، حيث يتضمن 85% من الأسئلة الاختيار من متعدد و15% مقالي.

مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، كما يلي.

- عدد أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 46 سؤالا.

- عدد الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد 44 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية.. سؤالان.

- مدة امتحان الكيمياء 3 ساعات.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، الامتحان السبت المقبل في مادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا، وطلاب المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، وطلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة الفلسفة، والفترة الثانية مادة المنطق.