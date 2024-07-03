شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-7-2024 في البنوك مع نهاية التعاملات استقرارًا، إذ أنَّ الأقل سعر في البنوك بالنسبة للشراء 51.39 جنيه في المصرف المتحد، والأعلى 51.78 جنيه، أما البيع فالأقل سعرًا 51.84 جنيه في البنك التجاري الدولي CIB والأعلى 5.96 جنيه في ميد بنك.

ونرصد في السطور التالية سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-7-2024 في البنوك خلال نهاية التعاملات، بحسب المواقع الرسمية لعدد من البنوك المصرية.

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك الأهلي اﻟﻣﺻري

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك الأهلي اﻟﻣﺻري بـ51.63 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم ﺑﻧك ﻣﺻر

سجل ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم ﺑﻧك ﻣﺻر 51.63 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك الأهلي المتحد

وجاء ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم ﻓﻰ اﻟﺑﻧك الأهلي المتحد، بـ51.64 جنيه للشراء و51.88 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ CIB

وعن ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ CIB، جاء بـ51.64 جنيه للشراء و51.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية بـ51.65 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.