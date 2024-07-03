استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024 في البنوك، حيث سجل في البنك الأهلي نحو 51.50 جنيه للشراء، ونحو 51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024 في البنوك، وفق آخر تحديث للأسعار عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 51.55 جنيه للشراء، ونحو 51.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي عند 51.50 جنيه للشراء، ونحو 51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

لامس سعر اليورو في بنك مصر نحو 51.53 جنيه للشراء، ونحو 51.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 51.52 جنيه للشراء، ونحو 51.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة إلى نحو 50.57 جنيه للشراء، ونحو 50.81 جنيه للبيع.