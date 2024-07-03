«الاتحاد»: الحكومة الجديدة تضم كفاءات وخبرات كبيرة

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحكومة الجديدة تضم كفاءات وخبرات كبيرة تضفي حالة من التفاؤل الكبير فيما يتعلق بالعديد من الملفات، على رأسها الملف الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، مشيرا في تصريحات صحفية إلى ضرورة تنفيذ الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية.

تطوير العمل الحكومي

وأضاف أن التشكيل الحكومي شهد دمج عدد من الوزارات واستحداث أخرى، وهذا مهم جدا في إطار تطوير العمل الحكومي، لكن ذلك يحتاج إلى تغيير في السياسات، وألا يتوقف الأمر فقط عند حد الدمج الذي لا يبنى على رؤية واضحة وخطة وسياسات جديدة يكون لها آثارها على تلك الملفات.

ترتيب أولويات الحكومة

وشدد على ضرورة أن ترتب الحكومة أولوياتها، بما يتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، مؤكدا على أنه من المهم أن يكون هناك رضا شعبي عن أداء الحكومي لاسيما في ظل ما يواجهه الشارع المصري من تحديات على المستوى الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم.