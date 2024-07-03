«مصر أكتوبر»: الحكومة مطالبة بتحسين معيشة المواطنين وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أنه على الحكومة الجديدة العمل بشكل جاد ومضنٍ لتحقيق تطلعات الشعب المصري، مشيرةً إلى الضرورة الملحة لتحقيق تغيير حقيقي في سياسات الحكومة الجديدة وتلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

الحكومة الجديدة مطالبة بتحسين معيشة المواطنين

وأشارت مديح إلى أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية مهمة، ما أدى إلى تحمل الشعب المصري أعباءً كبيرة، معربةً عن أملها في أن تعمل الحكومة الجديدة على تخفيف هذه الأعباء وتحسين معيشة المواطنين.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأوضحت أيضًا ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على مخرجات الحوار الوطني في دفع مسيرة الإصلاحات في مصر، والتي تضمنت صياغة مشروعات قوانين لتنظيم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لضمان نزاهة الانتخابات، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم، وإعادة تفعيل المجالس الشعبية المحلية لتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة الشعبية على أداء الحكومة، الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني في برنامج الحكومة لضمان أن يعكس البرنامج طموحات وآمال المواطنين.

وختمت مديح تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومخرجات الحوار الوطني، والتي تتضمن دعم الأمن القومي وتطوير القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.