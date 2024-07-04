عضو بـ«النواب»: القيادة السياسية حريصة على دعم الشباب وتمكينهم

قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ القيادة السياسية في مصر دأبت على تقديم دعم كبير للشباب وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في الحياة العامة والقيادية، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب، إدراكًا منها لأهمية دورهم في بناء مستقبل مصر، وقد تجسدت هذه الرؤية في عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب لتولي مناصب قيادية والمشاركة في صنع القرار.

المبادرات الداعمة للشباب

وأوضحت «علي» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ مؤتمرات الشباب الوطنية التي تُعقد بانتظام، من أهم المبادرات الداعمة للشباب إذ يُتاح لهم فرصة لقاء القيادة السياسية ومناقشة القضايا الوطنية والعالمية، وتُعد هذه المؤتمرات منصة حيوية لتبادل الأفكار والآراء وتعزيز التواصل بين الشباب وصناع القرار، مؤكدة أنّ الشباب هم الأكثر قدرة على التعامل مع مستجدات العالم من تكنولوجيا وذكاء اصطناعي وتوظيفهم في كل المجالات وتسويق سياسي بأدوات مبتكرة ومخاطبة الرأي العام بلغة يطلبها.

اكتساب الخبرات العملية

وأشارت إلى أنّ الحكومة عينت شبابًا في مناصب نواب ومساعدين للمحافظين، بما يعكس الثقة الكبيرة في قدراتهم وإمكاناتهم، وهذا التوجه يُتيح للشباب الفرصة لاكتساب الخبرات العملية والمساهمة بفعالية في تطوير المجتمعات المحلية، لافتة إلى دور الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل في إطلاق العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للقيادة والإدارة، وتشمل هذه البرامج مجالات متنوعة مثل الإدارة العامة، والتنمية المستدامة، وريادة الأعمال، مما يساعد في إعداد جيل من القادة الشباب المؤهلين.