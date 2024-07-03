«الأرصاد» تكشف طقس الخميس.. ارتفاع جديد في الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على القاهرة والأقاليم، متوقعة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة، تصحبه رطوبة عالية على أغلب الأنحاء خلال النهار، وتتراوح درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على القاهرة الكبرى، بين 39 و41 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا الخميس

يسود الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، يكون حارًا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء خلال النهار، معتدلاً على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر نسب الرطوبة في الارتفاع على معظم أنحاء البلاد، لتتراوح بين 75 و85% على القاهرة الكبرى، وتتخطى ذلك إلى 90% على السواحل الشمالية، بينما يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم 39 درجة على القاهرة الكبرى، وتسجل المحسوسة 41 درجة مئوية، وترتفع لتصل إلى 42 درجة على جنوب سيناء، و43 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة.. والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة.. والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة.. والمحسوسة 43 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43.. والمحسوسة 44 درجة مئوية.