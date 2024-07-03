أول تعليق من محافظ المنوفية بعد أداء اليمين الدستورية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، عقب تجديد الثقة به محافظا للمنوفية وتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن التشكيل الوزاري وحركة المحافظين الجدد 2024.

أولويات العمل لمحافظ المنوفية

وقال «أبو ليمون» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أولوياته هي السعي بكل جدية وحزم للاهتمام بالمواطن، وتقديم الخدمات اللازمة له؛ لاستكمال مسيرة العمل والتطوير المستمر في كل مدن وقرى وربوع المحافظة.

السيرة الذاتية لمحافظ المنوفية

وكان «أبو ليمون» تولى منصب محافظ المنوفية في نوفمبر عام 2019 قادما من الرقابة الإدارية التي شغل بها عدة مناصب أبرزها: «تولى منصب رئيس إدارة مركزية رقابية، ونائب رئيس قطاع رقابي - تولى منصب رئيس قطاع مالي وإداري - تولى قطاع الأمن - شغل منصب رئيس جهاز مكافحة الفساد الإقليمي بدرجة وكيل أول الهيئة».