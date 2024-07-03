آخر موعد للتقديم في وظائف دار الأوبرا المصرية

أعلنت دار الأوبرا المصرية آخر فرصة للتقديم في وظيفة المدير الفني وقائد لأوركسترا أوبرا القاهرة الموسم 2024- 2025 ، وذلك بالشروط الآتية وفقا للائحة الأوركسترا:

1. أن يكون حاصلا على دراسة فنية تخصصية عليا في قيادة الأوركسترا.

2. أن يكون على خبرة عالية في ميدان قيادة الأوركسترا كقائد أساسي أو زائر للعديد من الأوركسترات العالمية.

3. أن يكون شخصية موسيقية متكاملة ذات رؤية فنية وفلسفية واضحة في مجال الموسيقى المصاحبة لعروض الأوبرا والباليه والموسيقى السيمفونية.

4. أن يكون قد عمل قائدا أساسيا لإحدى الأوركسترات المعروفة.

5. تقدم الطلبات لمكتب الإدارة المركزية للبيت الفني علما بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس 11 يوليو الجاري، ولتفاصيل الوظائف من هــــــــــــــنـا

أوركسترا أوبرا القاهرة

يشار إلى أن أوركسترا أوبرا القاهرة في عام 1994، واستطاع منذ تأسيسه أن يلعب دورا مهما وبارزا على الساحة الموسيقية في مصر.

يتسع ريبرتوار الأوركسترا ليشمل العمل كأوركسترا مصاحب لفرقة باليه أوبرا القاهرة فى عروض مثل: «كسارة البندق، وچيزيل و سيندريلا» وكذلك مصاحبة فرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، هذا إلى جانب العزف المصاحب لعروض فرقة أوبرا القاهرة فى أعمال مثل: «لاتراڨياتا وزواج فيجارو وحلاق إشبيلية» وأوبرا «عايدة» والتى قُدمت في منطقة الأهرامات.