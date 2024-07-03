محافظ بني سويف: سعيد بتجديد الثقة واستمراري بين أبناء المحافظة

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليمين الدستوري، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تضمن تغييرات كبيرة في الحقائب الوزارية وحركة المحافظين، حيث أدى محافظ بني سويف القسم الدستوري بمقر رئاسة الجمهورية، بعد تجديد الثقة واستمراره محافظاً للإقليم.

محافظ بني سويف: أشكر القيادة السياسية على الثقة ودعم شباب مصر

وأعرب محافظ بني سويف عن بالغ تقديره للقيادة السياسية والحكومة على تجديد الثقة باستمراره محافظا للإقليم، معبرا عن امنتانه للرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته في شباب مصر ودعمه اللامحدود لهم من أجل تمكين فعلي، والاستعانة بهم في إدارة الدولة في مختلف الملفات والأماكن القيادية، وأدعو الله أن يوفقني ويوفق شباب مصر جميعاً في أن نكون عند ثقة قيادتنا السياسية وعند تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.

محافظ بني سويف: سعيد باستمراري في بني سويف

كما أشار محافظ بني سويف، إلى سعادته الكبيرة بإستمرار تواجده بين أبناء بني سويف، والذين وجد منهم، كل الحب والإخلاص والتجاوب فيما يتعلق بدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطن ووعيهم المميز تجاه كل القضايا الوطنية والتنموية، موجهًا كل الشكر والتقدير والاحترام لكافة فئات المجتمع السويفي سواء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب والنقابات والمرأة والإعلام، فضلاً عن المجتمع المدني المتعاون والمتفاني في خدمة المحافظة، والوعي والحس الوطني الذي يسود أهالي المحافظة الأفاضل.

السيرة الذاتية لمحافظ بني سويف

يشار إلى أن محافظ بني سويف من مواليد شهر أكتوبر عام 1985، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس عام 2009، وماجستير جراحة العظام من كلية طب عين شمس2017، ودبلوم الطب الرياضي مركز التعليم المستمرفي 2018، ودبلوم إدارة المستشفيات 2019، وماجستير إدارة الاعمال الاكاديمية العربية 2022، وعمل جراحًا للعظام بمستشفيات الشرطة التابعة لوزارة الصحة، خلال الفترة من 2011 : 2018 ثم نائبًا لمحافظ بورسعيد، خلال الفترة من 2018 : 2019 قبل أن أن يؤدي اليمين الدستورية في 27 نوفمبر 2019 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظًا لبني سويف وتم تجديد الثقة، اليوم، لفترة جديدة.