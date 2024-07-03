حركة المحافظين الجدد 2024.. معلومات عن محمد غنيم محافظ بني سويف

يؤدي الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظًا لبني سويف، ضمن حركة المحافظين الجدد 2024، التي شملت تغيير عدد من المحافظين ونوابهم، وذلك بعد تجديد الثقة فيه، وفق ما أعلنته قناة «إكسترا نيوز».

محمد هاني غنيم محافظا لبني سويف

وجاءت السيرة الذاتية لمحافظ بني سويف الجديد محمد هاني جمال الدين غنيم كالتالي:

وُلد في 13 أكتوبر 1985 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 2009، وماجستير في جراحة العظام عام 2017، ودبلومة في إدارة المنشآت الطبية عام 2018.

وتولى محافظ بني سويف الجديد، بعض الوظائف، منها:

- نائب جراحة العظام بمستشفى الشرطة.

- مدرب إسعافات أولية ومدير مشروعات بالهلال الأحمر.

- عُين في أغسطس 2018 نائبًا لمحافظ بورسعيد.

- في عام 2019، جرى تعيينه محافظًا لبني سويف.

أبرز أعمال محافظ بني سويف

تمكن محافظ بني سويف من إنهاء عدد كبير من المشروعات على أرض المحافظة التي جرى افتتاحها رسميًا، إضافة إلى تميزه في عدد من الملفات ومنها الاستثمار وتمكين الشباب وغيرها.