«دكتوراه في الفلسفة».. السيرة الذاتية للدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة

أدى الوزراء والمحافظون ونوابهم، اليمين الدستورية أمس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية ضمن التشكيل الحكومي الجديد، وتولى الدكتور إبراهيم صابر منصب محافظ القاهرة، مع تجديد الثقة في الدكتور حسام فوزي كنائب المحافظ واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ مع تصعيد 2 نواب جدد وهما المهندسة منى البطراوي والمحاسب أشرف سيد.

ونستعرض فيما يلي، السيرة الذاتية للدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة:

المؤهلات العلمية لنائب محافظ القاهرة

- دكتوراه في الفلسفة تخصص أشغال عامة ومساحة بكلية الهندسة في جامعة المنوفية.

- ماجستير هندسة تخصص أشغال عامة في كلية الهندسة بجامعة المنوفية.

- بكالوريوس هندسة مدنية من كلية الهندسة بجامعة حلوان.

الوظائف والخبرات

- نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية منذ عام 2018.

- قائم بأعمال وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- تجديد تكليف للقيام بأعمال ومهام رئيس مجلس قسم الهندسة المدنية بجامعة كفر الشيخ.

- تجديد التكليف بالإشراف على الإدارة العامة للشؤون الهندسية بجامعة كفر الشيخ.

- تجديد تكليف للقيام بأعمال ومهام رئيس مجلس قسم الهندسة المدنية بجامعة كفر الشيخ.

- رئيس لجنة معاينة المدرسة التجريبية بدسوق.

- مستشار هندسي لمحافظة كفر الشيخ.

- رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة مركز الحامول كفر الشيخ.

- تكليفه للقيام بأعمال ومهام رئيس مجلس قسم الهندسة المدنية بجامعة كفر الشيخ.

- أستاذ مساعد تخصص مساحة بقسم الهندسة المدنية بجامعة كفر الشيخ.

- عضو لجنة خلايا الأزمة بجامعة كفر الشيخ.

- مشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية بجامعة كفر الشيخ.

- عضو ممثل لقسم الهندسة المدنية مجلس إدارة مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة في جامعة كفر الشيخ.

- مدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة في جامعة كفر الشيخ.

- مدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة في جامعة المنوفية.

- مدرس مساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة في جامعة المنوفية.

- معيد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة في جامعة المنوفية.