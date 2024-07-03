«200 سؤال».. المراجعة النهائية في مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

يستعد الشعبة الأدبية بالثانوية العامة لأداء امتحان مادة الجغرافيا يوم السبت المقبل، ضمن اختبارات المواد المضافة للمجموع، لذا يهتمون بالحصول على المراجعات النهائية التي تضم أهم جزيئات المنهج.

وتزامنًا مع استعداد طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية لأداء امتحان الجغرافيا، قدم حامد رمضان حسب الله، مدرس الجغرافيا، لـ«الوطن»، أهم الأسئلة التي تضم جميع أجزاء المنهج، كما تحتوي أيضًا على مراجعة شاملة على كل درس جائت كالآتي:

أولًا : أسئلة الاختيار من متعدد

ويقدم الأستاذ حامد 200 سؤال «اختيار من متعدد» على المنهج بالكامل وهما:

ثانيًا: نماذج للأسئلة المقالية

إجابات أسئلة الاختيار من متعدد

امتحان اللغة الإنجليزية

يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 1 يوليو الذي جاءت أسئلته إلى حد ما مُرضية لأغلب الطلاب.