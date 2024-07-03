المراجعة النهائية في مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024

مع تواصل سير امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، يستعد طلاب الثانوية العامة، من طلبة الشعبة العلمية «علوم ورياضيات»؛ لأداء امتحان مادة الكيمياء، يوم السبت المقبل، الموافق 6 يوليو المُقبل.

تفاصيل امتحان مادة الكيمياء

لذا يهتم الطلاب خلال هذة الفترة بالحصول على المراجعات النهائية التي تشمل أهم جزئيات المنهج حتى يستطيعون مذاكرتها جيداً قبل إنطلاق موعد الامتحان، وذلك كما أوضح حسام سويفي أستاذ مادة الكيمياء، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الكثير من الطلبة يعانون من الكيمياء العضوية لأنها من أكبر الأبواب في المادة، كما أوضح أنّ الكيمياء العضوية من أكثر الأبواب التي يستطيع الطالب على اكتساب درجات فيها، لذا حرص السويفي على عمل مُراجعة شاملة على مادة الكيمياء العضوية، وتشتمل أيضاً على أهم جزيئات المنهج وهي جاءت كالآتي:

تفاصيل إمتحان ثانوية عامة 2024 للثانوية العامة

كما أوضح السويفي، أن امتحان مادة الكيمياء سيكون مُطابق لإمتحان العام الماضي بنسبة كبيرة مع إختلاف الأسئلة.