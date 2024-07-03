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درجات التنسيق وشروط القبول بمدارس تمريض البحر الأحمر.. ولينك التقديم

كتب:

شاذلي عبدالراضي
05:16 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
مدارس التمريض ارشيف

مدارس التمريض ارشيف

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2025، حيث يجري التقديم إلكترونيا على اللينك اضغط هنـــــــــــا، حتى 17 يوليو الجاري، ولا تقبل أي طلبات باليد ولا تقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد.

 

درجات القبول بالمدارس التمريض

وكشف صحة البحر الأحمر في بيان اليوم، عن الحد الأدنى للتقديم للقبول بمدارس تمريض مدن المحافظة، حيث جاءت درجات القبول كالتالي:

 

- مدرسة تمريض رأس غارب 220 درجة

- مدرسة تمريض الغردقة 260 درجة 

- مدرسة تمريض سفاجا 250 درجة 

- مدرىسة تمريض القصير 240 درجة 

- مدرسة تمريض مرسى علم 230 درجة 

- مدرسة تمريض الشلاتين 210 درجات

 

لينك تقديم مدارس التمريض 

وحددت صحة البحر الأحمر التقديم إلكترونيًا فقط، ولن يقبل التقديم اليدوي، وذلك من خلال اللينك التقديم التالي: https://forms.gle/aVpAAA6XPpeTXstJ8  

 

شروط القبول لمدارس التمريض

وحددت صحة البحر الأحمر شروط القبول لمدارس التمريض للعام الدراسي المقبل 2025، كالتالي:

1- الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 

2- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك

3- أن لا يكون الطالب/ة متزوجـ /ة ولا يحدث الزواج طوال فترة سنوات الدراسة.

4- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة البحر الأحمر وحاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الصف الاول والثاني والثالث الإعدادي) من نفس المدينة المتقدم للتنسيق به

 

5- اجتياز الكشف الطبي واختبار الهيئة واختبارات القدرات الشخصية

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بقلم شاذلي عبدالراضي