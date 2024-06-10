تدريب للأطباء المشرفين على لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر

أجرت مديرية الصحة بالبحر الأحمر تنظيم تدريبا لعدد من الأطباء المشرفين على لجان الثانوية العامة، بالتنسيق مع الدكتور هديل يحيى، مدير إدارة التدريب بالمديرية، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

تدريب الأطباء على لجان الثانوية العامة

قامت بالتدريب الدكتورة إيرينى معوض، وشمل بروتوكول العمل مع الحالات من البسيطة إلى الشديدة، وإجراءات التعامل مع سيارات الإسعاف والتقارير المطلوبة والإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال الامتحانات.

سلامة طلاب الثانوية العامة

وأشار الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان صحفي، إلى أن التدريب يعكس الاهتمام والجهود المبذولة، لضمان سلامة وأمان الطلاب خلال هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية.

الثانوية العامة في البحر الأحمر

ويخوض اليوم 3714 طالبا وطالبة بالبحر الأحمر، امتحانات شهادة الثانوية العامة في 13 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بواقع:

2 لجنة بإدارة رأس غارب التعليمية

6 لجنة بإدارة الغردقة التعليمية

2 لجنة بإدارة سفاجا التعليمية

لجنة بإدارة القصير التعليمية

لجنة بإدارة مرسي علم التعليمية

لجنة بإدارة شلاتين التعليمية

لجنة بإدارة حلايب التعليمية