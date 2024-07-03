أشرف زكي يشيد بمهرجان العلمين: ولد كبيرا منذ يومه الأول

أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بإقامة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نجاح الدورة الأولي العام الماضى، مشيرا إلى أن المهرجان ولد كبيرا منذ يومه الأول.

أشرف زكي يشيد بمهرجان العلمين

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إقامة مهرجان مصري كبير على أرض العلمين الجديدة، نفتخر بوجوده، لأنها واجهه مشرفة للسياح والأشقاء العرب، نظرا لطبيعتها الخلابة وصفاء ونقاء المياه.

وأشار إلى أن مدينة العلمين من الأماكن المهمة، التي تتميز بوجود جميع الخدمات، مؤكدا أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بـ60% من أرباح المهرجان لدولة فلسطين، شيء جيد، يستحق التقدير.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة 2024

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، في مؤتمر صحفي، عن وجود العديد من الحفلات الغنائية، لأكبر مطربين في مصر والوطن العربي، أبرزهم عمرو دياب، وويجز، وكايروكي.