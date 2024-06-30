أشرف زكي: جدة نور النبوي لا تقيم في دار مسنين.. وتحب الخير ومساعدة زملائها

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، العديد من الأنباء حول انتقال الفنانة عواطف حلمي للحياة في دار المسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية، وهو ما أثار اهتمام الكثيرين، خاصة لعلاقتها القوية مع الفنان خالد النبوي وحفيدها نور النبوي.

حقيقة انتقال جدة نور النبوي لدار المسنين

وأوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنانة عواطف حلمي جدة الفنان نور النبوي لا تقيم بدار المسنين في النقابة، وإنما تتردد عليها من أجل مساعدة زملائها المقيمين بها وبعدها تعود لحياتها الطبيعية ومنزلها.

أسباب انتقال الفنانة عواطف حلمي لدار المسنين

وشدد الفنان أشرف زكي على أن ما تم تداوله عن انتقالها للحياة الكاملة في الدار غير صحيح، واصفة ما تقوم به بالعمل الإنساني النبيل والذي تطوعت به من تلقاء نفسها دون أن يطلب منها أي شخص ذلك، لافتًا إلى أن هذا هو طبعها لحبها بالخير ومساعدة من حولها دائمًا.

آخر أعمال نور النبوي

وأعلن الفنان نور النبوي فى الساعات الماضية عن استعداده للبدء في تحضيرات الجزء الثاني من فيلم الحريفة والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في الجزء الأول، وحصد عدة جوائز من مهرجانات دولية.