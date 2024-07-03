أحمد مراد يكشف تفاصيل عن شخصية خالد الصاوي في فيلم «الفيل الأزرق» لأول مرة

كشف الكاتب أحمد مراد، عن كواليس التحضير لفيلم الفيل الأزرق، التي بدأت بمرحلة الذهاب إلى مستشفى الأمراض العقلية، التي تمتلك هيبة كبيرة، وخوف من قطاع كبير من الجمهور حول عالم هذا المستشفى وما يحويه من حالات مرضية، لافتا إلى أن الخرافات تسيطر على قطاع كبير أكثر من الطب.

تفاصيل تحضير أحمد مراد لفيلم الفيل الأزرق

وأضاف الكاتب أحمد مراد، خلال برنامجه «التوليفة» عبر إذاعة «نجوم أف أم»، أنه قرر الدخول للمستشفى، وتفقد كل أقسامه من خلال صديق مقرب له، مذكور اسمه في الرواية، حتى وصل إلى قسم عنبر 8، وبدأ الشغف يزداد داخله بحثا عن الفيل الأزرق.

وأشار الكاتب أحمد مراد، إلى أنه أيقن من خلال جولته في المستشفى، أن المرض العقلي أكبر مما هو متعارف عليه، خاصة بعد إصابة أحد أصدقائه المقربين بمرض عقلي من أعراضه الهلاوس العقلية والسمعية البصرية، وتوفي بعد ذلك منتحرا، وكان يدعى «شريف»، وهو ما جسده الفنان خالد الصاوي خلال الأحداث، وأطلق عليه نفس الاسم.

فيلم الفيل الأزرق 3

يذكر أن الكاتب أحمد مراد أنهى كتابة السيناريو الأخير من فيلم الفيل الأزرق 3، المقرر انطلاق تصويره في الفترة القليلة المقبلة، ويعرض في موسم أفلام صيف 2025؛ إذ يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر في تصويره، بحسب تصريحات سابقة للمؤلف لـ«الوطن».